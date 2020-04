Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Palestinien tué après l'agression d'un policier Reuters • 22/04/2020 à 08:59









JERUSALEM, 22 avril (Reuters) - Un Palestinien a été tué mercredi par les forces israéliennes après avoir agressé un agent de la police des frontières à un point de contrôle proche de Jérusalem, a annoncé un porte-parole. "Le terroriste a renversé le garde-frontière avec sa voiture (...) puis l'a poignardé avec des ciseaux. Des agents qui se trouvaient dans le secteur ont riposté à l'agression et le terroriste a été tué par balles", a déclaré Micky Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne. Le garde-frontière a été légèrement blessé, a-t-il précisé, ajoutant qu'un engin explosif avait également été trouvé sur les lieux. Les faits se sont produits près de la colonie juive de Maale Adumim, en Cisjordanie. (Ari Rabinovitch, version française Jean-Philippe Lefief)

