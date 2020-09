Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un ouragan méditerranéen a fait deux morts en Grèce Reuters • 19/09/2020 à 15:21









ATHENES, 19 septembre (Reuters) - Au moins deux personnes sont mortes après le passage d'un ouragan méditerranéen samedi dans le centre de la Grèce, où de nombreuses rues et maisons ont été inondées, ont annoncé les autorités. Ce phénomène météorologique rare avait déjà arraché des arbres et provoqué des coupures de courant vendredi des îles de la mer Ionienne à l'ouest du Péloponnèse. L'ouragan "Ianos" a balayé samedi matin le centre de la Grèce, particulièrement autour des villes de Karditsa et Farsala où les corps de deux personnes âgées ont été retrouvés par les secours, ont annoncé les pompiers. Le trafic ferroviaire entre Athènes et Thessalonique, dans le nord du pays, a été interrompu. (Lefteris Papadimas, version française Tangi Salaün)

