Un oncle d'Assad condamné à quatre ans de prison par la justice française

PARIS, 17 juin (Reuters) - Rifaat al Assad, oncle du président syrien Bachar al Assad, a été condamné mercredi par la justice française à quatre ans de prison pour blanchiment en bande organisée, détournement de fonds publics et fraude fiscale aggravée. Le tribunal correctionnel de Paris a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens immobiliers qu'il détient en France, ainsi que d'un autre bien d'une valeur estimée à 29 millions d'euros à Londres, mais n'a pas délivré de mandat de dépôt. Avant son exil en Europe, le frère de l'ex-président syrien Hafez al Assad, âgé de 82 ans, a joué un rôle essentiel dans l'appareil sécuritaire syrien. Il est tombé en disgrâce en 1984 à la suite d'un coup d'Etat avorté. La peine est conforme aux réquisitions du ministère public. (Tangi Salaün, édité par Myriam Rivet et Henri-Pierre André)

