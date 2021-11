Un nouvel ETF sur le cannabis fait son apparition sur le NYSE Arca

Il s'agit d'un ETF d'actions mondiales géré activement qui investit dans l'industrie du cannabis et ses sous-secteurs.

Un nouvel ETF “Weed” a rejoint la famille “420” et a été lancé sur le NYSE Arca ce mercredi 17 novembre. Le AdvisorShares Poseidon Dynamic Cannabis ETF ou PSDN est le troisième ETF Cannabis de AdvisorShares. Il s’agit d’un ETF d’actions mondiales géré activement qui investit dans l’industrie du cannabis et ses sous-secteurs. La direction peut également utiliser l’effet de levier pour accroître l’exposition à des sociétés de cannabis spécifiques qui, selon elle, présentent un potentiel de hausse plus élevé.

En termes d’exposition aux pays, les États-Unis (31,4 %) se taillent la part du lion, suivis du Canada (12,5 %) et d’Israël (2,4 %). Parmi les principaux titres figurent Green Thumb Industries (Swap, 12,01%), Ayr Wellness (8,52%), Verano Holdings (Swap, 8,09%), Truelieve Cannabis (Swap, 8,07%) et Ascend Wellness Holdings (Swap 7,73%), entre autres.

Depuis le début de la négociation mercredi, le cours de l’action PSDN a chuté de 7 %.

