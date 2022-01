Un nouvel ETF pour les végétaliens

Le fonds de VegTech LLC offre une exposition aux sociétés cotées en bourse qui innovent avec des plantes et des ingrédients dérivés de plantes.

Les végétaliens peuvent se réjouir avec le lancement d’un nouveau produit à base de plantes. Il ne s’agit pas d’un autre hamburger sans viande ou d’un produit de beauté sans graisse animale. Il s’agit du VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF (EATV), géré activement. Le fonds de VegTech LLC offre une exposition aux sociétés cotées en bourse qui innovent avec des plantes et des ingrédients dérivés de plantes et qui produisent des produits primaires sans animaux.

Les cofondateurs de l’EATV, Elysabeth Alfano et Sasha Goodman, estiment que ces entreprises pourraient contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la résolution de certains des problèmes les plus urgents dans le monde, tels que la sécurité alimentaire, la déforestation, la cruauté envers les animaux et les préoccupations croissantes en matière de santé publique.

Du côté commercial, le Boston Consulting Group (B.C.G) estime que le secteur de l’alimentation d’origine végétale sera multiplié par 7,4 et passera de 39 à 290 milliards de dollars d’ici à 2035. L’année dernière, les ventes d’aliments d’origine végétale ont augmenté de 27 % aux États-Unis, selon les données SPINS d’avril 2021, soit près de deux fois plus vite que les ventes de produits alimentaires en général (source : Good Food Institute).

Le nouveau fonds thématique EATV (28 décembre 2021) a un ratio de frais de 0,75 % et se négocie principalement sur NYSE Arca. En termes d’exposition aux pays, les États-Unis ont la part la plus élevée (77 %), suivis du Canada (5,15 %), de la Suède (5,02 %) et de la Belgique (3,48 %). Les catégories d’investissement comprennent les aliments et les boissons à base de plantes (55 %), la technologie et la science agricoles (16,8 %), les matériaux à base de plantes, la viande cultivée et la fermentation de précision (10,4 %), et les matériaux à base de plantes, le climat et autres (17,8 %).

Parmi les 37 positions du fonds figurent Beyond Meat (8,57%), MGP Ingredients (8,14%), Amyris (7,32%), Elf Beauty (6,60%), Oatly Group (5,28%), Olaplex Holdings (5,1%), Ingredion (4,98%), Celsius Holdings (4,24%), Anheuser-Busch InBev (3,89%) et National Beverage Corporation (3,87%).

EATV est en baisse de -3,7% depuis son lancement.

