Un nouvel ETF pour les amoureux des animaux est lancé en Europe

La possession d'animaux de compagnie a bondi au cours des dernières décennies et s'est accélérée pendant la pandémie.

Parmi les thèmes disponibles en Europe depuis peu, il y a celui des soins aux animaux de compagnie avec le lancement de Rize Pet Care UCITS ETF (PETZ). Ce thème de niche n’était auparavant accessible qu’en Amérique par le biais du ProShares Pet Care ETF (PAWZ) – un fonds qui existe depuis novembre 2018.

Cela représente une période passionnante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer au-delà des secteurs et des zones géographiques traditionnels. Les ETF thématiques constituent une solution de choix pour l’investissement thématique. En une seule transaction, les investisseurs peuvent saisir l’opportunité d’investissement d’un ou plusieurs thèmes émergeant des tendances et des mégatendances.

Les soins aux animaux de compagnie sont une industrie en plein essor car la possession d’animaux de compagnie a bondi au cours des dernières décennies et s’est accélérée pendant la pandémie. Au cours des 30 dernières années, la possession d’un animal de compagnie est passée de 56% à 68% de tous les ménages américains. Une partie de ce changement est due à la technologie et à l’avènement des achats en ligne. Le principal catalyseur qui a stimulé la croissance est le changement de culture. En entrant dans l’âge adulte, les jeunes générations ont adopté le mode de vie de propriétaire et d’amateur d’animaux de compagnie beaucoup plus que les générations précédentes. Aujourd’hui, les ménages dirigés par des cohortes plus jeunes représentent 62 % de tous les propriétaires d’animaux de compagnie (American Pet Products Association (APPA), 2020).

Les perspectives de l’industrie semblent prometteuses, car l’APPA estime que l’industrie américaine des produits pour animaux de compagnie, qui représente 103,6 milliards de dollars, devrait croître à un taux annuel de 10,3 % pour atteindre une taille de 275 milliards de dollars américains d’ici 2030, en raison d’une démographie favorable, d’une augmentation des dépenses par animal et d’une poussée des nouveaux propriétaires d’animaux.

En Amérique, PAWZ de ProShares cherche à suivre l’indice FactSet Pet Care et investit dans des sociétés cotées en bourse qui devraient bénéficier d’un secteur des soins pour animaux de compagnie en plein essor. Au 4 avril 2022, le fonds était principalement exposé aux États-Unis (65 %), suivis par le Royaume-Uni (17 %), la Suisse (4,87 %), la Suède (4,25 %) et la France (2,97 %). En termes d’exposition aux sous-secteurs des soins pour animaux de compagnie (de l’indice), les produits pharmaceutiques vétérinaires ont la part la plus élevée (23,15%), puis les diagnostics vétérinaires (13,43%), les magasins d’animaux de compagnie et d’articles pour animaux de compagnie (12,6%), la vente au détail d’animaux de compagnie et d’articles pour animaux de compagnie sur Internet (8,51%) et la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie (6,66%) – entre autres.

Les principaux leaders de PAWZ sont Indexx Laboratories (IDXX, 10,13%), Zoetis Inc. (9,38 %), Dechra Pharmaceuticals PLC (9,31 %), Freshpet Inc. (7,36 %), et Chewy Inc. (6,57 %) – pour n’en citer que quelques-uns.

PAWZ a un ratio de dépenses total de 0,50% et se négocie principalement sur la bourse Cboe BZX. Un montant de 10 000 $ investi dans PAWZ à la date de création (5 novembre 2018) se serait transformé en 17 225 $ le 4 avril 2022.

Le PETZ, qui vient d’être lancé en Europe, vise à suivre l’indice Foxberry Pet Care, composé de 29 sociétés impliquées dans l’alimentation et les consommables pour animaux de compagnie, les biens et services de détail pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, les assurances pour animaux de compagnie et les services et équipements vétérinaires. Les sociétés incluses dans l’indice doivent tirer au moins 20 % de leurs revenus du thème cible, avoir une capitalisation boursière d’au moins 750 millions de dollars et un volume de transactions quotidien supérieur à 2 millions de dollars. Les États-Unis ont la répartition par pays la plus élevée (75 %), suivis du Brésil (7 %), du Royaume-Uni (6,5 %) et du Japon (5,6 %). 48 % de l’actif net du portefeuille est exposé à des sociétés du secteur des soins de santé pour animaux de compagnie, 29 % à la vente au détail d’animaux de compagnie, 18 % à l’alimentation et à la fabrication d’animaux de compagnie et 5 % aux assurances pour animaux de compagnie.

Les principales sociétés du fonds sont Pet Center Comercio E Participacoes (7,37 %), Patterson COS (6,69 %), Petco Health and Wellness (6,6 %), Freshpet (6,32 %) et Idexx Labs. (5,57 %) – pour n’en citer que quelques-uns.

PETZ a un ratio de dépenses total de 0,45 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Bourse de Londres (PETZ, USD ou PAWZ, GBP), la Deutsche Boerse (KATZ, EUR), et sera bientôt cotée à la Bourse suisse SIX et à la Borsa Italiana.

