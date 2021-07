Un nouvel ETF Bitcoin issu d'un partenariat entre Ark Investment et 21Shares

Ark Investment et 21Shares décident de s'associer pour lancer le premier ETF potentiellement approuvé par la SEC traquant le bitcoin.

Alors que les cryptomonnaies sont au plus mal depuis le début de cette année, c'est à cette période qu'Ark Investment et 21Shares décident de s'associer pour lancer le premier ETF potentiellement approuvé par la SEC traquant le Bitcoin. En effet, les cryptomonnaies sont en chute libre depuis plusieurs mois comme l'indiquent les performances de notre thème cryptomonnaies qui affiche une perte de -24,7% sur les 3 derniers mois. Cependant, certains investisseurs y voient une opportunité d'entrée sur le marché des cryptomonnaies, leurs prix actuels étant bien loin des plus hauts historiques.

