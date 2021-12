Un nouvel ETF ARK rejoint la flotte en perdition

L'ARK Transparency ETF (CTRU) est le neuvième ETF d'ARK Invest et le troisième ETF indiciel à entrer sur le marché.

Les ETF trébuchants de Cathie Wood ont beau avoir laissé s’échapper 7,6 milliards de dollars de sorties nettes au cours des 8 derniers mois, mais cela n’a pas empêché un nouvel ETF de se lancer et rejoindre la flotte en perdition. L’ARK Transparency ETF (CTRU) est le neuvième ETF d’ARK Invest et le troisième ETF indiciel à entrer sur le marché. Le CTRU a commencé à se négocier le 8 décembre sur le Cboe BZX, avec des frais annuels de 0,55 %.

Le fonds suit l’indice de transparence (TRANSPCY), qui est conçu pour suivre l’évolution du cours des actions des 100 entreprises les plus transparentes au monde, en mettant l’accent sur des normes environnementales, sociales et de gouvernance plus élevées. Selon ARK Invest, la transparence améliore les performances des entreprises tout en favorisant le bien-être des personnes et implique l’ouverture, la communication, la responsabilité et la confiance. Selon la fiche d’information, CTRU n’investira pas dans les entreprises en phase de pré-recrutement et vise les entreprises ayant une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars.

En termes d’exposition régionale, l’Amérique du Nord se taille la part du lion (83%), suivie de l’Europe occidentale (9%) et de l’Asie-Pacifique (3,7%). En date du 10 décembre, les principales positions de CTRU comprennent notamment Nvidia (1,46 %), MaxLinear (1,44 %), Enphase Energy (1,43 %), Teradyne (1,42 %), Cloudflare (1,33 %) et HP (1,31 %).

