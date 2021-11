Un nouveau variant offre aux investisseurs la possibilité d’acheter la baisse

Les responsables de la santé ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la mutation de cette nouvelle souche pourrait entraîner une plus grande évasion immunitaire et une meilleure transmissibilité.

Le ministre sud-africain de la santé a annoncé jeudi que la variante COVID-19 récemment découverte semble se propager rapidement dans certaines parties du pays. Les responsables de la santé ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la mutation de cette nouvelle souche (B.1.1.529) pourrait entraîner une plus grande évasion immunitaire et une meilleure transmissibilité. L’efficacité des vaccins contre ces mutations reste inconnue.

Les marchés asiatiques n’ont pas bien accueilli la nouvelle le vendredi : le Nikkei 225 du Japon (-2,53 %), l’A50 de la Chine (-0,96 %), le Hang Seng de Hong Kong (-2,67 %) et le KOSPI 50 de la Corée du Sud (-1,67 %) ont clignoté dans le rouge pour clôturer la semaine. L’Europe n’a pas eu de répit non plus, avec le FTSE 100 au Royaume-Uni (-2,58%), le CAC 40 en France (-3,26%), le DAX 40 en Allemagne (-2,6%), l’IBEX 35 en Espagne (-3,68%) et le SMI 20 en Suisse (-1,25%), en baisse sur la journée (12h20, GMT +1). Le marché américain devrait suivre avec son propre “mini-crash” après une journée de repos pour Thanksgiving.

Les investisseurs européens peuvent acheter les baisses régionales par le biais des ETF. Pour une exposition mondiale, le iShares Core MSCI World UCITS ETF, le Xtrackers MSCI World UCITS ETF, le Lyxor MSCI World UCITS ETF ou le HSBC MSCI WORLD UCITS ETF pourraient être la solution. Pour l’Europe, on peut opter pour le iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, le Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF ou le Lyxor EURO STOXX 50 UCITS ETF. Les marchés émergents peuvent être ciblés par le biais de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF ou Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF, entre autres. Pour l’exposition aux États-Unis, les iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF ou Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF sont très populaires.

