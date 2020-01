Un nouveau prêt "sans garantie" pour les PME et TPE du tourisme

Lancé par Bpifrance, le montant du prêt pourra aller de 30.000 euros à 1 million, sur une durée de dix ans maximum.

La Banque publique d'investissement lance un nouveau prêt à destination des TPE et PME du tourisme. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Pour répondre aux "nouveaux besoins qui émergent, dans le numérique" notamment, et les besoins de "petites structures", la banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé ce lundi 20 janvier le lancement d'un nouveau prêt "sans garantie" destiné aux PME et aux TPE du tourisme , secteur crucial pour l'économie française. D'un montant compris entre 30.000 et 1 million d'euros, sur une durée de dix ans maximum, ce prêt bénéficie "d'un différé de remboursement en capital de six à 24 mois, en fonction de la maturité du projet. Il intervient en co-financement d'un crédit bancaire ou participatif, ou d'une levée de fonds d'un montant au moins équivalent", précise Bpifrance dans son communiqué.

Ce prêt doit servir à " financer tout autant l'extension, la modernisation, la mise aux normes et la transformation notamment numérique des activités traditionnelles du secteur, que l'émergence d'activités nouvelles, favorisant notamment le tourisme éco-responsable ", détaille Bpifrance. "Il y a de nouveaux besoins qui émergent, dans le numérique par exemple. Et de petites structures, comme des campings municipaux, ont aussi besoin d'investir et les banques peuvent être hésitantes", a précisé Anne Guérin, directrice exécutive en charge du financement et du réseau Bpifrance, lors d'un point presse.

Le tourisme génère 7% du PIB français

"Ce nouveau Prêt Tourisme est fait pour prendre du risque, là où les banques traditionnelles" ne s'aventurent pas toujours. "C'est un prêt qui a une durée longue, et qui est sans garantie donc l'entreprise n'a pas à donner de caution", souligne-t-elle. Avec 2,4 milliards d'euros investis en 2018 dans quelque 14.000 entreprises en lien avec le tourisme, Bpifrance n'est pas novice dans le secteur. La Banque des Territoires (Caisse des dépôts) "apporte son soutien" à ce nouveau prêt , et rappelle qu'elle agit pour sa part principalement "sur les équipements, tels les ports de plaisance, les parcs à thème, le thermalisme ou les équipement sportifs".

Pour Anne Guérin, "le tourisme est un secteur qui se remet sans cesse en cause pour s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. Et il participe aussi à l'attractivité des territoires, il est un atout majeur et représente 7% du PIB français ".