Un nouveau partenariat entre Quadient et Business Central

(AOF) - Quadient, entreprise française spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat entre sa solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et Business Central, qui profitera aux utilisateurs en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande. Grâce à la nouvelle intégration avec Quadient Accounts Payable Automation de Beanworks, les entreprises utilisant l'ERP Business Central sur site pourront réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données, et pourront traiter et approuver les factures plus rapidement.

Les équipes comptables profiteront désormais d'un nombre illimité de chemins d'approbation pour un traitement automatisé, de la capture automatique pour renseigner les coordonnées présentes sur l'en-tête de la facture et les montants en dollars, et de la possibilité de synchroniser les données entre les systèmes, selon un calendrier personnalisé ou à la demande, en un seul clic.

La solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient automatise les flux de travail AP afin d'en libérer les professionnels de la comptabilité et de leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

De l'achat au paiement, Quadient AP s'intègre à de nombreuses solutions ERP de premier plan, comme récemment avec l'annonce de nouvelles fonctionnalités dans l'intégration avec NetSuite. La solution fait partie de la plateforme cloud d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, qui propose également l'automatisation et la gestion des comptes clients (AR), la gestion des communications clients (CCM), l'automatisation documentaire et la cartographie du parcours client (CJM).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.