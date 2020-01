Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un nouveau ministre des Affaires étrangères désigné à Pyongyang Reuters • 20/01/2020 à 09:59









SEOUL, 20 janvier (Reuters) - Kim Jong-un a désigné un nouveau ministre des Affaires étrangères qui remplacera Ri Yong-ho, jusque-là la voix de la diplomatie nord-coréenne et un des principaux acteurs du dialogue entre Pyongyang et Washington, a-t-on appris lundi auprès d'analystes sud-coréens. La Corée du Nord a prévenu la semaine dernière les pays disposant d'une représentation diplomatique sur son territoire qu'ils devraient désormais traiter avec Ri Son-gwon, officier de haut rang réputé pour sa poigne et cacique du Parti des travailleurs. Il remplace Ri Yong-ho, diplomate de carrière qui est apparu ces dernières années de plus en plus souvent en retrait. (Hyonhee Shin, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

