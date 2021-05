Un nouveau Directeur Financier chez Thélem assurances

(AOF) - Christian Martin a été nommé Directeur Financier de Thélem assurances en date du 3 mai 2021. Il a pris la responsabilité de la Gestion des actifs mobiliers et immobiliers, de la Réassurance et de la Comptabilité et fiscalité. actuaire et diplômé de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris (ISUP), Christian Martin est membre du comité de direction, directement rattaché à Daniel Antoni. Auparavant, il a notamment travaillé chez Zurich, Fortis assurances, Aviva ou encore Humanis.