Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un "Notre Père" à travers le monde contre la pandémie de coronavirus Reuters • 25/03/2020 à 13:12









CITE DU VATICAN, 25 mars (Reuters) - En réponse à un appel lancé par le pape François, chef de l'Eglise catholique, des chrétiens ont récité mercredi à la mi-journée partout à travers le monde la prière du "Notre Père" pour implorer leur Dieu d'enrayer la pandémie de coronavirus. Le pape avait proposé cette prière commune et simultanée dimanche dernier à toutes les Eglises et communautés chrétiennes de confessions différentes du monde entier. "En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au Ciel", avait-il dit. Son "Notre Père" a été diffusé à midi heure de Rome (11h00 GMT) en streaming sur le site du Vatican. Le pape l'a précédé d'une introduction dans laquelle il a souligné que cette prière était aussi destinée "aux malades et à leurs familles, aux personnels soignants et à ceux qui les soutiennent, aux autorités, aux forces de police et aux volontaires et aux ministres (du culte) de nos communautés". Les chrétiens représentent environ 2,3 milliards d'humains dont 1,3 milliard de catholiques romains. (Philip Pullella version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.