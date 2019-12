Un non-salarié sur quatre en France travaille aussi en tant que salarié

(AOF) - En France, fin 2016, 23 % des non-salariés ont aussi une activité salariée ou en ont exercé une au cours de l'année, a annoncé l'Insee. Ils sont 42 % parmi les micro-entrepreneurs et 15 % parmi les non-salariés classiques. Les situations de ces 640 000 pluriactifs sont variées : certains cumulent en même temps un emploi salarié et un emploi non salarié alors que d'autres alternent les deux activités pendant l'année, par exemple lorsque l'une est saisonnière. Il peut s'agir également de salariés ayant quitté leur emploi pour créer leur entreprise.