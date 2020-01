Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un navire US envoyé dans le détroit de Taiwan Reuters • 17/01/2020 à 02:40









TAIPEI, 17 janvier (Reuters) - Un bâtiment de la marine américaine a traversé jeudi le détroit de Taiwan, a rapporté le ministère taiwanais de la Défense, moins d'une semaine après la réélection de la présidente Tsai Ing-wen qui prône la démocratie et la défense de la souveraineté de l'île face aux pressions de la Chine. Pékin presse pour ramener dans son giron Taiwan, qu'il considère comme une province renégate, et revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale - des ambitions territoriales que Washington conteste. Il s'agit de la question territoriale et diplomatique la plus sensible aux yeux de la Chine, qui n'exclut pas de recourir à la force pour ramener Taiwan dans son giron. La Chine a envoyé fin décembre son nouveau porte-avions dans le détroit de Taiwan, à l'approche des élections présidentielle et législatives sur l'île, une démarche que Taipei a dénoncé comme de l'intimidation. Les Etats-Unis n'ont aucun lien formel avec Taiwan mais sont son principal fournisseur d'armes, alors qu'ils sont tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre. (Ben Blanchard, avec Phil Stewart à Washington; version française Jean Terzian)

