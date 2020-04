Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un navire US dans le détroit de Taiwan en marge d'exercices chinois Reuters • 11/04/2020 à 04:37









TAIPEI, 11 avril (Reuters) - Un bâtiment de la marine américaine a traversé vendredi le sensible détroit de Taiwan, ont annoncé les armées américaine et taiwanaise, au jour où des avions de chasse chinois ont effectué des exercices militaires à proximité de l'île que Pékin considère comme une province renégate. Le ministère taiwanais de la Défense a indiqué que les forces de sécurité de l'île avaient supervisé le passage du destroyer américain, évoquant une "mission ordinaire" de celui-ci. Dans un communiqué, il a ajouté que des bombardiers H-6 et des avions de chasse J-11 chinois avaient mené aussi vendredi des exercices au-dessus des eaux situées au sud-ouest de Taiwan. L'aviation taiwanaise a surveillé étroitement ces manoeuvres, a précisé le ministère. Taipei exprime régulièrement son mécontentement à l'égard de la pression militaire que continue à appliquer la Chine malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. La question de Taiwan est la plus sensible des points de vue territorial et diplomatique aux yeux de la Chine, qui n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Pékin considère Taiwan comme une province renégate et revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, des ambitions que Washington conteste. Comme de nombreux pays, les Etats-Unis n'ont aucun lien formel avec Taiwan. Ils sont toutefois le principal fournisseur d'armes de l'île. (Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

