Un navire de prospection sismique affrété par un consortium regroupant le géant pétrolier américain Chevron CVX.N et la société grecque Helleniq Energy HEPr.AT est arrivé dans le sud de la mer Ionienne et devrait commencer ses travaux d'exploration dans les prochains jours, a annoncé vendredi le ministère grec de l'Énergie.
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Ces études devraient s’achever d’ici fin janvier 2027.
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Les travaux d’exploration sismique constituent la première étape pour évaluer le potentiel en hydrocarbures avant qu’une décision puisse être prise concernant des forages d’essai.
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Un consortium dirigé par Chevron dispose également de contrats de concession exclusifs pour mener la prospection gazière dans trois autres blocs en eaux profondes au large du Péloponnèse et de la Crète.
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La Grèce, qui ne produit pas de gaz et dépend des importations pour sa production d’électricité et sa consommation domestique, a relancé ses efforts d’exploration gazière après le choc des prix de l’énergie de 2022 provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
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