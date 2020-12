Un mois de décembre qui débute sous de bons auspices

(AOF) - La première séance du mois de décembre a débuté dans le vert pour les marchés financiers, grâce à l'optimisme sur les vaccins anti-Covid et la reprise économique. Le CAC 40 a ainsi progressé de 1,14% à 5 581 points, et l'EuroStoxx50 de 1,02% à 3 528 points. Du côté de Wall Street, après le Dow Jones la semaine dernière, c'est au tour du S&P500 et du Nasdaq, en hausse respectivement de 1,37% et 1,11% en fin d'après-midi, de battre leurs propres records.

Cet optimisme d'abord suscité par l'activisme de Moderna et Pfizer/BioNTech pour demander auprès des autorités sanitaires, américaines pour le premier, et européennes pour les seconds, une mise sur le marché d'urgence de leurs vaccins anti-Covid respectifs. Concernant celui de Pfizer/BioNTech, il pourrait même être disponible sur le Vieux Continent dès la fin de l'année.

Toutefois, l'audition de Jerome Powell devant le Sénat américain, qui sera très suivie par les investisseurs, pourrait bien tempérer leurs ardeurs. Le président de la Fed devrait en effet insister sur le fait que l'avenir restera difficile encore un certain temps malgré la mise à disposition des vaccins.

Du côté des statistiques, là aussi les marchés ont eu de quoi se réjouir aujourd'hui, puisque le PMI manufacturier chinois a confirmé la bonne santé de l'économie du pays en novembre, celui-ci étant ressorti à un niveau jamais vu depuis une dizaine d'année. En Europe, ce même indicateur a dépassé le consensus, et a progressé aux Etats-Unis. En revanche, l'indice ISM manufacturier américain s'est lui contracté, tombant sous les attentes.

Sur les marchés, les banques ont été à l'honneur: Crédit Agricole (+5,49%) et Société Générale (+5,15%) ont dominé le CAC 40 après les prises de bénéfices de la veille, aux côtés d'ArcelorMittal (+5,59%) et d'UWR (+4,97%).

Danone (-1,93%), Atos (-1,51%) et Teleperformance (-0,98%) ont été les moins performants de l'indice parisien.