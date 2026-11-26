Un ministre néerlandais estime que le projet de loi américain visant à restreindre les exportations de puces porterait préjudice à l'Europe

Les efforts américains visant à freiner la production chinoise de puces de pointe pourraient placer l'Europe dans une situation de désavantage inacceptable, et la proposition de loi actuellement débattue au Congrès va « bien trop loin », a déclaré jeudi le ministre néerlandais du Commerce, Sjoerd Sjoerdsma.

Le gouvernement néerlandais mène une intense campagne de lobbying contre la loi bipartisane Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware (MATCH) Act, que le Congrès est en train de négocier pour l’ajouter au projet de loi annuel sur la politique de défense.

Cette proposition contraindrait les alliés des États-Unis, notamment les Pays-Bas et le Japon, à adopter des contrôles à l’exportation plus stricts à l’égard de la Chine, sous peine de voir Washington imposer unilatéralement des restrictions sur leurs équipements de semi-conducteurs.

Cela aurait des conséquences considérables pour la société néerlandaise ASML ASML.AS — la société cotée en Bourse la plus valorisée d’Europe — qui fabrique les outils nécessaires à la production de puces informatiques et prévoit que la Chine représentera environ 20 % de son chiffre d’affaires cette année.

M. Sjoerdsma a toutefois déclaré que les effets néfastes ne se feraient pas sentir uniquement aux Pays-Bas, et que les industries des semi-conducteurs d’autres pays européens seraient également touchées.

« Les conséquences se feront sentir dans toute l’Union européenne, d’autant plus que cela créera un précédent de taille », a déclaré M. Sjoerdsma aux députés du Parlement néerlandais.

« L’Europe ne peut pas se permettre de prendre du retard », a-t-il ajouté, soulignant l’importance de l’industrie des semi-conducteurs et les progrès rapides de l’intelligence artificielle.

M. Sjoerdsma a indiqué qu’il collaborait avec la Commission européenne, l’Allemagne et la France afin d’empêcher que la loi MATCH ne soit intégrée au projet de loi sur la défense.

Si ces efforts de lobbying échouaient, les Pays-Bas et l’UE évalueraient les options à leur disposition pour limiter les conséquences, a-t-il précisé.

« On ne nous dira pas simplement ce que nous devons faire. Si la loi est adoptée, notre message à l’administration américaine sera de ne pas l’appliquer », a déclaré M. Sjoerdsma.

« Nous examinerons les options qui s’offrent à nous à cet égard, tant au niveau bilatéral que dans le cadre européen, et nous déterminerons si d’autres instruments seront nécessaires à cette fin. »