Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s'est dit mardi choqué par l'intervention du président américain Donald Trump visant à faire pression sur Nvidia NVDA.O pour qu'elle réintègre son directeur général Jensen Huang , se demandant s'il s'agissait là d'un « bon modèle » de gouvernance.

Nvidia a réintégré Jensen Huang, un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, ce qui a suscité l'approbation de Wall Street et l'opposition des législateurs américains.

"Cela m'a choqué, pour être honnête, car pour autant que je sache, si je me remémore personnellement, je n'ai jamais vu ni reconnu une telle intervention du monde politique à l'égard d'une entreprise en particulier. Et j'ai quelques doutes quant à savoir s'il s'agit d'un très bon modèle pour l'avenir", a déclaré M. Wadephul lors d'un forum à Berlin.

"Nous avons donc suffisamment de raisons de défendre véritablement l'ordre international fondé sur des règles, ce qui signifie également que, dans les pays libres, démocratiques et régis par des règles, le pouvoir politique doit s'abstenir d'interférer dans les activités économiques des entreprises", a-t-il ajouté.

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