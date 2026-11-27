Un million de satellites ? Ce que le projet «Starmind» de SpaceX pourrait signifier pour la Terre et l'espace

par Gianluca Lo Nostro et Mirko Miorelli

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a autorisé mercredi SpaceX SPCX.O , l'entreprise d'Elon Musk, à déployer 1 million de satellites afin de soutenir des centres de données dans l'espace, une flotte qui éclipserait le nombre total de satellites actifs actuellement en orbite autour de la Terre.

La FCC a déclaré qu'elle approuvait la constellation Starmind de SpaceX afin de répondre à la demande en forte croissance en matière de calcul pour l'intelligence artificielle.

Starlink, de SpaceX, a été le pionnier de l'ère des grands réseaux de satellites, appelés « mégaconstellations », face à des concurrents tels qu'Amazon et des opérateurs chinois qui développent des systèmes similaires.

Mais la mise en orbite de satellites à l'échelle envisagée par Starmind porterait cet essor à un niveau sans précédent, renforçant les inquiétudes des scientifiques concernant les débris spatiaux, la pollution atmosphérique et la transformation du ciel nocturne.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant cette information, formulée en début de journée aux États-Unis.

Voici quelques questions environnementales soulevées par des projets tels que Starmind:

QUELLES SERAIENT LES CONSÉQUENCES DE 1 MILLION DE SATELLITES POUR L'ENVIRONNEMENT?

Les scientifiques et les régulateurs ne s'accordent pas sur l'ampleur des dommages environnementaux que Starmind pourrait causer, ni sur ce qu'il est possible de savoir avant que ces satellites, d'une envergure de 75 mètres (246 pieds), ne commencent à voler.

Dans une étude récente, des chercheurs de l'University College London ont estimé qu'un million de satellites pourrait multiplier par environ 70 à 150 les émissions liées aux lancements et aux réentrées par rapport aux niveaux actuels.

Ils ont indiqué que les émissions qui en résulteraient pourraient avoir un impact sur l'ozone, le climat et la qualité de l'air, et que le dossier déposé par SpaceX ne contenait pas les informations nécessaires pour évaluer pleinement ces risques.

La FCC a toutefois déclaré que ces questions ne relevaient pour l'essentiel pas de sa compétence.

“Les préoccupations potentielles liées aux émissions générées par les lancements de fusées et aux impacts qui en découlent sur l'environnement humain, en tant que conséquence indirecte du système Starmind, ne relèvent pas de la compétence de la Commission”, a déclaré l'autorité de régulation.

Elle a également rejeté les inquiétudes concernant la combustion des satellites dans l'atmosphère, les jugeant insuffisamment étayées.

“D'autres préoccupations, notamment les impacts sur l'atmosphère causés par la combustion des satellites lors de leur rentrée dans l'atmosphère, restent spéculatives et ne sont pas étayées par le dossier”, a déclaré la FCC.

Y AURA-T-IL UNE AUGMENTATION DES DÉBRIS SPATIAUX?

Presque certainement.

L'orbite terrestre basse, où opéreraient les satellites Starlink et ceux du projet Starmind, est déjà de plus en plus encombrée, et les experts estiment que la quantité de débris y continuerait probablement d'augmenter même si toutes les activités spatiales cessaient dès aujourd'hui.

Au 1er février, on comptait plus de 231 millions de débris en orbite mesurant entre 1 millimètre et 10 centimètres (4 pouces), selon l'Agence spatiale européenne, qui a appelé à plusieurs reprises à la mise en place de mesures visant à réduire les risques de collision.

SpaceX a indiqué aux autorités de régulation, dans une réponse ultérieure adressée à la FCC, qu'elle déploierait dans un premier temps des satellites à des altitudes plus basses à des fins d'essai avant de les placer plus haut. L'entreprise a précisé que la propulsion embarquée permettrait d'effectuer des manœuvres d'évitement de collision, de maintien en position — c'est-à-dire de maintenir les satellites à l'emplacement qui leur a été attribué — et, à terme, de les désorbiter.

L'entreprise a également indiqué qu'elle continuerait à perfectionner la conception de ses satellites afin de réduire les risques de collision et qu'elle recourrait à des réentrées contrôlées au-dessus des océans. SpaceX a précisé que ses satellites seraient conçus pour se consumer entièrement lors de leur réentrée.

Mais le nombre même de satellites change la donne.

Hugh Lewis, professeur à l'université de Birmingham, a déclaré que même un taux de défaillance de 1 % pourrait laisser des milliers de satellites abandonnés en orbite chaque année, ce qui pourrait accroître le risque de collisions.

QU'ARRIVERAIT-IL AU CIEL NOCTURNE?

Les scientifiques estiment qu'il pourrait changer radicalement.

À la suite de l'autorisation accordée par la FCC, l'American Astronomical Society a déclaré que la constellation proposée compromettrait des décennies d'investissements publics dans les installations astronomiques et entraverait la capacité des scientifiques à étudier l'univers.

Hugh Lewis a expliqué que certains satellites de Starmind seraient placés sur des orbites « héliosynchrones » et seraient donc constamment éclairés, ajoutant qu'ils pourraient altérer la qualité des images astronomiques.

Des simulations visuelles partagées en ligne par Shane Ross, professeur d'aérospatiale à Virginia Tech, montrent des bandes de satellites s'étendant sur de vastes portions du ciel, pouvant potentiellement dépasser en nombre les étoiles visibles.

La FCC a rejeté les demandes de conditions supplémentaires, estimant que la protection de l'astronomie optique ne relevait pas, pour l'essentiel, de sa compétence et que l'engagement de SpaceX à se coordonner avec la Fondation nationale pour la science des États-Unis était suffisant.

EST-IL RÉALISTE D'ENVOYER 1 MILLION DE SATELLITES DANS L'ESPACE?

Pas dans l'immédiat. Il serait impossible pour SpaceX de lancer 1 million de satellites en même temps. Le nombre maximal de charges utiles transportées par une seule fusée SpaceX est de 143.

Les opérateurs de satellites demandent parfois l'autorisation d'envoyer un nombre de satellites supérieur à celui qu'ils prévoient de déployer, afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans la conception.

Par exemple, SpaceX a demandé l'autorisation de déployer 42 000 satellites Starlink avant de commencer le déploiement de ce système. Ce réseau en pleine expansion compte actuellement un peu plus de 11 000 satellites en orbite.

L'autorisation de la FCC impose à l'entreprise de mettre en orbite son premier satellite Starmind d'ici novembre 2033, d'en avoir la moitié en orbite d'ici 2038 et d'achever le déploiement d'ici 2040. Aucun opérateur n'a jamais envoyé un million d'objets dans l'espace.

Le réseau proposé est au cœur de la vision de Musk, qui consiste à transférer en orbite les calculs d'IA très gourmands en énergie grâce à des centres de données alimentés à l'énergie solaire. Cependant, SpaceX a elle-même déclaré à ses investisseurs avant son introduction en bourse que l'ambition de construire des centres de données spatiaux reposait sur une technologie non éprouvée et pourrait ne pas être viable sur le plan commercial.

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