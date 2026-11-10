Un milliardaire japonais débouté dans sa plainte contre le géant Meta

Un milliardaire japonais débouté dans sa plainte contre le géant Meta ( AFP / Paul Faith )

Un tribunal de Tokyo a rejeté mardi la plainte du milliardaire japonais Yusaku Maezawa contre le géant américain des technologies Meta et sa filiale niponne pour l'utilisation de son nom et de son image dans des publicités pour des investissements frauduleux sur leurs plateformes.

Le nom et la photo de M. Maezawa, fondateur du plus grand détaillant de vêtements en ligne du Japon, sont régulièrement utilisés par des escrocs en ligne.

Une publicité typique lui fait dire, par exemple : "J'ai commencé avec 10.000 yens. Désormais, je gagne 1,3 million de yens en quatre jours."

M. Maezawa a déposé plainte en mai 2024, expliquant vouloir "une clarification pour savoir si ces agissements sont légaux ou pas". Il demandait un yen symbolique de dommages et intérêts à Meta.

"S'ils sont jugés illégaux, les victimes pourront demander plus simplement un dédommagement, ce qui serait une grande avancée pour dissuader les fraudeurs", a-t-il argumenté.

En avril 2024, quatre personnes avaient poursuivi Facebook au Japon, demandant un total de 148.000 dollars de dommages et intérêts, après avoir été victimes de telles publicités frauduleuses.

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) soutient la mise en ligne de ces publicités avait été effectuée par des auteurs non identifiés. Il a également affirmé qu'il n'avait aucune obligation de surveiller en permanence les contenus pour détecter et supprimer les éléments portant atteinte aux droits, selon la chaîne publique japonaise NHK.

Mardi, le tribunal du district de Tokyo "a rejeté les demandes des plaignants", a déclaré son porte-parole à l’AFP.

Selon la décision de justice, Meta "n'est qu'un opérateur de plateforme et n'est pas directement impliqué dans la mise en ligne des publicités", a rapporté la chaîne privée TBS.

Le tribunal a toutefois reconnu que les droits à l'image et à la notoriété de M. Maezawa avaient été violés par la diffusion de fausses publicités, selon TBS.

"Le nombre de publicités frauduleuses n'a pas diminué et, encore aujourd’hui, nous détectons un nombre considérable de publicités frauduleuses mettant en scène M. Maezawa", a réagi son avocat aux journalistes, à l'issue du jugement.

"Avec cette décision, je crains que nous n'aboutissions à une société où les gens se diront: +Au fond, même si l'on se bat en justice, cela ne sert à rien+, et se résignent silencieusement à leurs pertes", a-t-il ajouté, selon TBS.

Il discutera avec M. Maezawa de la possibilité de faire appel, a ajouté la chaîne.

Meta n’a pu être immédiatement joint pour commenter la décision.