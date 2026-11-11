Un milliardaire indien et des médecins s'affrontent au sujet d'un dispositif de surveillance du flux sanguin cérébral à 900 dollars, baptisé "Temple"

Un minuscule appareil portable à 900 dollars, développé par un entrepreneur milliardaire indien et présenté par certains des meilleurs sportifs du pays, a suscité les critiques de médecins qui estiment que ses allégations concernant le suivi du flux sanguin vers le cerveau sont exagérées.

L’appareil Temple mesure moins d’un pouce (2,54 cm) de large et pèse moins de 2 grammes (0,07 oz). Il se fixe sur le côté de la tête, entre le front et l’oreille, c’est-à-dire au niveau de la tempe.

Les supports promotionnels de cet appareil, développé par Deepinder Goyal, indiquent que sa fonction "BrainFlow" montre en temps réel l’efficacité de l’irrigation sanguine du cerveau et que sa fonction "Entropy" permet de détecter l’effort fourni par le corps pour évacuer la chaleur.

Il permet également de mesurer des paramètres thermiques, immunitaires, digestifs, cognitifs et émotionnels qui aident à transformer la manière dont une personne gère sa santé, affirment ses concepteurs.

Vendu au prix de 85 000 roupies (907 $), l’appareil est disponible en six couleurs. Le capitaine de l’équipe indienne de cricket, Shubman Gill, et la joueuse de badminton médaillée olympique P.V. Sindhu l’ont porté.

Certains médecins de renom du pays se montrent toutefois sceptiques face à ces allégations, affirmant que les capacités de l’appareil ne sont pas étayées par des recherches évaluées par des pairs. Dans des émissions diffusées en prime time et sur les réseaux sociaux, ils réclament que cet appareil soit soumis au contrôle des autorités de régulation médicales.

Cyriac Philips, éminent hépatologue indien connu sous le nom de "TheLiverDoc", critique cet appareil sur son compte X, qui compte 328 000 abonnés, qualifiant Temple de "plus grande arnaque en matière de santé".

"Le public doit également être conscient des astuces de bien-être telles que les appareils portables, même si ceux-ci ne sont pas commercialisés comme des dispositifs médicaux", a-t-il déclaré à Reuters.

Lors d’un débat télévisé diffusé en prime time, le pédiatre et néphrologue Sanjeev Bagai a qualifié Temple de "gadget", affirmant qu’il ne disposait "d’aucune autorisation officielle".

M. Goyal a riposté aux critiques des médecins, affirmant que Temple est un "tracker d’activité physique et un appareil de bien-être", et non un dispositif médical.

Le médecin indien Jason Philip a écrit sur X qu’il n’était pas facile d’évaluer le flux sanguin vers le cerveau, et que les signaux optiques captés sur la peau de la tempe ne fourniraient des données que sur "l’artère temporale superficielle", qui irrigue le visage et la peau.

Dans une déclaration à Reuters, Temple a indiqué que BrainFlow et Entropy étaient de nouveaux indicateurs "issus de la science émergente", et que d’autres recherches suivraient, ajoutant que certains indicateurs devraient à terme faire l’objet d’une autorisation réglementaire.

Le ministère indien de la Santé n’a pas répondu aux questions de Reuters, et le gouvernement n’a pour l’instant pas réagi au débat public.

LES FABRICANTS D’APPAREILS PORTABLES SOUS SURVEILLANCE

Le débat autour de Temple intervient alors que les fabricants de dispositifs portables à l’étranger sont également confrontés à des interrogations sur la frontière entre une fonctionnalité de remise en forme et une fonctionnalité médicale.

Certaines fonctionnalités de l’Apple Watch, telles que les notifications d’hypertension, ont reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en tant que fonctionnalités médicales basées sur un logiciel. L’année dernière, la FDA américaine a adressé un avertissement à Whoop, affirmant que la fonctionnalité de mesure de la tension artérielle de son tracker de fitness porté au poignet s’apparentait à une fonctionnalité médicale — un point de vue que l’entreprise conteste.

M. Goyal est surtout connu pour avoir cofondé Eternal ETEA.NS , qui détient Zomato, la plus grande entreprise indienne cotée en bourse spécialisée dans la livraison de repas, et dont la valeur boursière s’élève à environ 35 milliards de dollars. Âgé de 43 ans, il a quitté son poste de directeur général d’Eternal cette année pour se consacrer à Temple.

Temple, dont le comité consultatif compte des professeurs de l’université d’Ottawa et de Harvard, a levé 54 millions de dollars en février, pour une valorisation d’environ 190 millions de dollars.

M. Goyal a déclaré que Temple avait reçu des commandes provenant de plus de 62 pays depuis le 1er novembre.

Sur son site web, Temple indique également travailler à la détection de troubles tels que le ronflement et le serrement de mâchoire.