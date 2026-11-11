Un membre éminent du parti républicain au sein de la commission bancaire du Sénat américain appelle le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à démissionner

Le sénateur républicain américain Kevin Cramer, membre de la commission bancaire du Sénat, a appelé Jensen Huang à démissionner de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O après les révélations concernant la liaison de ce dirigeant du secteur technologique avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

“Le risque de chantage est tellement énorme, surtout pour un sujet aussi sensible que les puces Nvidia, que je pense simplement qu’il doit partir,” a déclaré Kevin Cramer à Politico mardi soir.

“Si la pire chose qu’il ait faite dans la vie réelle est d’avoir eu une liaison avec cette femme qui est peut-être ou non une espionne chinoise — mais elle pourrait l’être —, cela suffit, car nous ignorons tout ce qu’il y a d’autre. Et pour moi, cela constitue un risque pour la sécurité.”

Le directeur général fait l’objet d’une enquête menée par le conseil d’administration du fabricant de puces d’IA, suite à un article du New York Times révélant qu’il avait eu une liaison avec cette femme d’affaires soupçonnée par les services de sécurité américains d’être un agent des services de renseignement chinois.

Le FBI enquêtait également sur la liaison de Jensen Huang avec cette femme d’affaires, a déclaré lundi le président Donald Trump.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces accusations d’espionnage de “sans fondement” et de “campagne de dénigrement”.

Nvidia a déclaré que son conseil d’administration n’avait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis, et que Jensen Huang s’était engagé à coopérer à une enquête interne.

Jensen Huang a avoué à ses employés avoir été infidèle à son épouse, mais n’a fourni aucun détail sur cette relation.

Jensen Huang est l’un des plus proches alliés de Donald Trump dans la Silicon Valley. Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration Trump et s’est rendu régulièrement à Washington alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.

Les démocrates ont exigé des restrictions plus strictes sur les exportations de puces vers la Chine.

Trump a déclaré lundi avoir parlé au directeur général de Nvidia, qui lui a affirmé ne pas avoir la moindre idée que cette femme était une espionne. Trump a déclaré qu’il croyait Huang.