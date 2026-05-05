Un membre de la FCC demande un examen rigoureux des investissements étrangers dans le cadre de l'accord concernant Warner Bros

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La seule membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a appelé mardi à un examen rigoureux des participations étrangères dans le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery.

Le mois dernier, Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la FCC de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O . La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'il existe “des questions sérieuses et non résolues quant à la manière dont cet investissement étranger pourrait compromettre la sécurité nationale, et que cette commission a l'obligation légale d'y répondre”.

Elle a souligné que l'accord impliquait des fonds souverains d'Arabie saoudite, du Qatar et d'Abou Dhabi investissant dans une société qui contrôlerait les chaînes CBS, ainsi que de grandes chaînes d'information câblées, dont CNN.