Un médicament expérimental d'Immunome atteint son objectif principal dans une étude de phase avancée

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Immunome IMNM.O a déclaré lundi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé pour les patients atteints d'un type rare de tumeur.

Le médicament oral, le varegacestat, est testé chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes, également connues sous le nom de fibromatose agressive ou de fibromatose de type desmoïde, qui sont des tumeurs agressives non métastatiques des tissus mous, susceptibles de récidiver.

L'essai a montré que le varegacestat améliorait significativement la survie sans progression par rapport au placebo, réduisant de 84 % le risque de progression de la maladie ou de décès.

Immunome prévoit de déposer une demande d'autorisation aux États-Unis au cours du deuxième trimestre 2026.

Les actions du développeur de médicaments anticancéreux ont augmenté de 30 % dans les échanges avant la mise sur le marché.