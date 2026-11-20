Merck MRK.N a annoncé vendredi que son médicament anticancéreux expérimental avait permis, dans le cadre d'un essai clinique de phase avancée, aux patients atteints d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage à un stade avancé de vivre plus longtemps qu'avec les traitements standard.

Voici quelques détails:

L'essai a comparé le médicament, le sacituzumab tirumotecan, également connu sous le nom de sac-TMT, à une chimiothérapie choisie par le médecin, comprenant notamment la trifluridine-tipiracil, l'irinotécan, le paclitaxel ou le docétaxel

L'essai a recruté 473 patients dont le cancer ne pouvait pas être retiré par chirurgie et dont la maladie avait progressé après au moins deux traitements antérieurs

Le sac-TMT est un conjugué anticorps-médicament, un type de traitement anticancéreux ciblé conçu pour acheminer des médicaments anticancéreux directement vers les cellules tumorales tout en minimisant les dommages causés aux tissus sains

Merck a déclaré que le sac-TMT avait atteint l’objectif principal de l’essai, à savoir améliorer la survie globale, mais n’a pas divulgué de données détaillées, qu’elle prévoit de présenter lors d’un prochain congrès médical

L’étude n’a toutefois pas atteint son objectif secondaire, à savoir retarder la progression du cancer, selon une évaluation indépendante. Merck a précisé que le médicament ne soulevait aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité

Ces résultats marquent un nouvel essai clinique de phase avancée concluant pour le sac-TMT, dont Merck a acquis la licence auprès de la société chinoise Kelun-Biotech 6990.HK pour les marchés hors de la Grande Chine