Un médicament de Lilly contre le cancer du sang atteint son objectif principal dans une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le traitement Jaypirca d'Eli Lilly

LLY.N contre le cancer du sang a aidé les patientes à vivre plus longtemps sans que la maladie ne s'aggrave, a déclaré lundi le fabricant américain de médicaments, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase tardive menée sur des patientes non traitées auparavant.

Le médicament, connu sous le nom chimique de pirtobrutinib, a été testé chez des patientes atteintes d'un type de leucémie lymphocytaire chronique ou de lymphome lymphocytaire de petite taille (CLL/SLL), en comparaison avec une chimio-immunothérapie.

Cette maladie se caractérise par une production accrue de globules blancs anormaux qui ont des difficultés à combattre les infections.

Jaypirca est actuellement autorisé pour les patientes atteintes de LLC/SLL et de lymphome à cellules du manteau, un type rare de cancer du sang, qui ont reçu au moins deux lignes de traitement.