Un médicament d'Immunome contre les tumeurs atteint son objectif principal dans une étude de stade avancé

Immunome IMNM.O a déclaré lundi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé pour les patients atteints d'un type rare de tumeur, ce qui a fait grimper ses actions de 34,3 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le médicament oral à prise unique quotidienne, le varegacestat, est testé chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes, également connues sous le nom de fibromatose agressive ou de fibromatose de type desmoïde, qui sont des excroissances non cancéreuses se développant dans le tissu conjonctif.

Bien qu'elles ne se propagent pas à d'autres parties du corps, elles peuvent se développer de manière agressive, réapparaître après le traitement et provoquer des douleurs ou des handicaps sévères.

L'essai a montré que le varegacestat améliorait significativement la survie sans progression par rapport à un placebo, réduisant le risque de progression de la maladie ou de décès de 84%.

Le varegacestat appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la gamma-sécrétase qui ciblent les voies liées aux tumeurs desmoïdes.

Environ 1 000 à 1 650 personnes sont diagnostiquées avec des tumeurs desmoïdes chaque année aux États-Unis, selon la société.

Dans l'étude de stade avancé portant sur 156 patients, 56 % de ceux qui ont reçu le médicament ont vu leurs tumeurs diminuer ou disparaître, contre seulement 9 % des patients sous placebo.

La société a déclaré que le traitement avait atteint tous les objectifs secondaires clés, y compris la réduction de la taille de la tumeur et le soulagement de la douleur par rapport au placebo, après 24 semaines de traitement.

Immunome prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché américain du varegacestat au deuxième trimestre 2026.

Merck KGaA MRCG.DE a acquis SpringWorks Therapeutics en 2025 et a désormais accès à son médicament approuvé, Ogsiveo, pour les tumeurs desmoïdes aux États-Unis.