Un médicament anticancéreux de Bristol atteint son principal objectif lors d'un essai de phase avancée

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi que sonmédicament expérimentalcontre le cancer avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.
Le médicament oral mezigdomide a été testé en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone pour traiter le myélome multiple, un cancer du sang rare.
La thérapie combinée a montré une amélioration significative de la survie sans aggravation de la maladie par rapport au carfilzomib et à la dexaméthasone seuls.
