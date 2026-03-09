Un médicament anticancéreux de Bristol atteint son principal objectif lors d'un essai de phase avancée

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi que sonmédicament expérimentalcontre le cancer avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.

Le médicament oral mezigdomide a été testé en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone pour traiter le myélome multiple, un cancer du sang rare.

La thérapie combinée a montré une amélioration significative de la survie sans aggravation de la maladie par rapport au carfilzomib et à la dexaméthasone seuls.