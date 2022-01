Un marché à l’équilibre pourrait faire tourner la chance des ETFs de palladium

Les contrats à terme sur le palladium s'échangent autour de la barre des 1 910 dollars l'once, un rebond depuis qu'ils ont atteint leur plus bas niveau à 1597 dollars l'once le 15 décembre dernier.

Les contrats à terme sur le palladium s’échangent autour de la barre des 1 910 dollars l’once (10h00, GMT +1), un rebond depuis qu’ils ont atteint leur plus bas niveau à 1597 dollars l’once le 15 décembre dernier – sur fond d’attentes de reprise de la demande et d’atténuation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement au second semestre 2022.

Plus de 80 % du palladium est utilisé comme convertisseur catalytique dans les moteurs à essence. Ce métal blanc argenté aide à éliminer les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et autres gaz nocifs des gaz d’échappement. La demande et les prix ont augmenté au cours de la dernière décennie en raison des contraintes de l’offre et de la demande automobile. L’année dernière, les prix ont grimpé en flèche jusqu’à un record de 3 017 dollars avant d’atteindre un point de fusion. Le rallye s’est transformé en éboulement lorsque la pénurie mondiale de copeaux a freiné la consommation du métal par les constructeurs automobiles qui ont été contraints de réduire leur production.

Nikos Kavalis, directeur général de Metals Focus, a indiqué que les importations chinoises augmenteraient cette année en raison d’une hausse de la demande et de la reconstitution des stocks après une année d’importations extrêmement faibles. Morgan Stanley a déclaré dans son rapport de décembre qu’une reprise de la production de véhicules à partir du second semestre de 2022 stimulerait également la demande de palladium.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .