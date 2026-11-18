Le magnat indonésien de l'huile de palme Franky Oesman Widjaja a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance du géant de l'huile alimentaire Sinar Mas Agro Resources and Technology SMAR.JK , a indiqué la société dans un communiqué adressé à la Bourse.
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Les actionnaires ont approuvé la nomination de David Fernando Audy pour le remplacer à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue mardi
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La démission de Franky s'inscrit “dans le cadre d'un examen régulier des processus de direction et de gouvernance”, a déclaré la société à Reuters mercredi
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Franky, âgé de 68 ans, reste président-directeur général de Golden Agri-Resources GAGR.SI , la société mère cotée à Singapour
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Franky appartient à la famille Widjaja; son père, Eka Tjipta Widjaja, a fondé Sinar Mas, l’un des plus grands conglomérats d’Indonésie
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Cette démission fait suite à celle de Franky, en septembre, de la branche minière du conglomérat, Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK
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Après que le fournisseur mondial d’indices MSCI eut averti le mois dernier qu’il pourrait rétrograder le marché indonésien au statut “autonome”, l’autorité de régulation financière a infligé des amendes aux acteurs du marché impliqués dans des infractions aux règles de transactions concernant trois sociétés cotées; Dian Swastatika Sentosa figurait parmi ces sociétés
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Le mois dernier, Singapour a convoqué plusieurs magnats au sujet des pires feux de forêt qu’ait connus l’Indonésie depuis plus d’une décennie et du brouillard transfrontalier qui en a résulté et qui a envahi la cité-État
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Franky a assisté à la réunion, a rapporté le journal singapourien *Straits Times*
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