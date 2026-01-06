Un magnat australien des médias et une entreprise américaine approchent le sidérurgiste BlueScope pour 9 milliards de dollars

SGH et Steel Dynamics proposent 30 dollars australiens par action en numéraire pour BlueScope

SGH et Steel Dynamics se partageraient les actifs australiens et américains de l'entreprise

BlueScope déclare avoir rejeté une proposition de 29 dollars australiens par action émanant d'un autre groupe de Steel Dynamics

BlueScope dit qu'elle étudie la dernière approche

Ses actions font un bond de 22 %, proche du prix de l'offre

Le milliardaire australien des médias Kerry Stokes a mené une approche de rachat de 8,8 milliards de dollars pour BlueScope BSL.AX , le plus grand fabricant d'acier du pays, une opération qui élargirait considérablement son empreinte industrielle et qui a fait grimper en flèche les actions de la cible.

Un accord constituerait le deuxième achat important en deux ans pour SGH SGH.AX , détenue majoritairement par Stokes et dirigée par Ryan Stokes, le fils du magnat, qui a acheté le fabricant de briques Boral en 2024. L'empire Stokes s'est construit à partir de la chaîne de télévision à accès libre Seven SWM.AX , mais a accumulé des intérêts allant de l'exploration énergétique à la vente d'équipements lourds.

SGH et son partenaire dans l'offre, la société américaine Steel Dynamics STLD.O , ont déclaré qu'ils prévoient de scinder le sidérurgiste australien selon des critères géographiques - SGH prendrait les activités australiennes et Steel Dynamics l'unité nord-américaine.

L'approche entièrement en espèces offre une chance de sortie rapide aux investisseurs d'une entreprise qui a vu son bénéfice diminuer car les acheteurs ont reporté leurs commandes en raison de l'incertitude quant à l'impact des tarifs douaniers décrétés par le président américain Donald Trump - même si BlueScope affirme que sa propre exposition aux tarifs douaniers est faible.

BlueScope a déclaré séparément qu'elle envisageait l'approche, et a noté qu'elle avait repoussé trois approches précédentes de Steel Dynamics ou de groupes l'impliquant - l'une de ces offres étant inférieure d'un dollar par action à l'offre indicative actuelle.

Les actions de BlueScope ont bondi de 22% à la mi-séance mardi, dans un marché plus large légèrement plus faible .AXJO , s'échangeant à 29,82 dollars australiens, juste en dessous du prix de l'offre indiqué de 30 dollars australiens, ce qui suggère un optimisme quant à la concrétisation d'un accord. Les actions de SGH ont augmenté de 5,4 %.

"Je considère la proposition de SGH comme opportuniste mais potentiellement libératrice de valeur pour les actionnaires, bien qu'elle soit hautement conditionnelle et lourde d'exécution", a déclaré Mark Gardner, directeur général de MPC Markets, une société d'investissement.

"Pour les employés et les fournisseurs, l'incertitude est inévitable", a-t-il ajouté.

Les prétendants ont déclaré que l'entité contrôlée par Stokes conserverait les principaux dirigeants australiens de BlueScope si l'accord était conclu, tandis que Steel Dynamics conserverait ses dirigeants nord-américains. Ils n'ont pas donné d'autres informations sur le maintien des effectifs.

Omkar Joshi, directeur des investissements chez Opal Capital Management, a déclaré que la proposition de scission semblait simple puisque les unités australienne et américaine de BlueScope étaient séparées, mais que "les soumissionnaires devront probablement augmenter leur offre avant qu'elle ne soit acceptée".

BlueScope a déclaré que les soumissionnaires souhaitaient une vérification préalable exclusive, mais elle n'a pas précisé si elle était d'accord. En vertu de la législation australienne, un soumissionnaire potentiel a droit à une vérification préalable exclusive pendant quatre semaines.

SGH a engagé Barrenjoey et Goldman Sachs pour la conseiller dans son approche, tandis que Steel Dynamics a engagé JPMorgan, ont déclaré les entreprises.

BlueScope a déclaré avoir engagé UBS. ($1 = 1,4896 dollars australiens)