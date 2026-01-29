Un législateur américain interroge Vitol et Trafigura sur les accords pétroliers conclus au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal démocrate d'une commission d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé jeudi aux maisons de commerce mondiales Vitol et Trafigura de lui faire part de toute correspondance avec l'administration Trump avant la capture par les États-Unis du dirigeant vénézuélien, afin de déterminer, selon lui, à qui profite cette action.

Le représentant Robert Garcia a demandé à Russell Hardy, directeur général de Vitol, et à Richard Holtum, directeur général de Trafigura, toutes les communications entre leurs entreprises et les membres de l'administration Trump depuis janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui.

Les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au début du mois et l'administration Trump gérera les ventes de pétrole du Venezuela "indéfiniment." Vitol et Trafigura ont obtenu les premières licences américaines pour charger et exporter du pétrole vénézuélien.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le comité de surveillance dispose d'une large autorité pour enquêter sur n'importe quel sujet. Alors que les démocrates ne contrôlent pas actuellement la Chambre des représentants, les républicains du président Donald Trump se battent pour conserver le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre.

CITATION CLÉ

"Le Comité cherche à obtenir des réponses sur les intentions de l'administration Trump concernant la vente et la commercialisation du pétrole vénézuélien, ainsi que sur ses intentions concernant les revenus qui en découlent", a écrit M. Garcia aux entreprises. "Nous cherchons également à comprendre la nature des accords que vos entreprises ont conclus avec l'administration Trump concernant les produits de base vénézuéliens, et le rôle que vos entreprises jouent dans l'exécution des actions de l'administration concernant le Venezuela."

Vitol et Trafigura n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

CONTEXTE

Mercredi, une douzaine de démocrates de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre à 21 entreprises ayant participé à une réunion de la Maison Blanche le 9 janvier, dont Vitol et Trafigura, sur le développement des ressources pétrolières vénézuéliennes, les avertissant que toute transaction ou tout investissement qu'elles feraient dans ce pays serait exposé à des risques juridiques et financiers.