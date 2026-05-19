Un jury américain conclut que la société japonaise Takeda s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles visant à retarder la mise sur le marché d'un médicament générique contre la constipation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un jury déclare Takeda responsable envers les acheteurs de médicaments et les assureurs

* Cette affaire marque le premier verdict rendu par un jury contre un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'un recours collectif antitrust pour paiement inversé

* Les plaignants affirment que l'accord de 2014 sur les brevets conclu avec Par a retardé la mise sur le marché du générique d'Amitiza

(Ajout de la déclaration de Takeda concernant l'appel, la provision et l'absence d'impact significatif sur les prévisions 2026-2027 et le cours de l'action aux paragraphes 5 à 8) par Nate Raymond

Lundi, un jury américain a jugé la société japonaise Takeda Pharmaceutical 4502.T responsable d'avoir causé environ 885 millions de dollars de dommages-intérêts en retardant la mise sur le marché d'une version générique de son médicament contre la constipation, Amitiza, par le biais d'un stratagème anticoncurrentiel.

Les jurés de la cour fédérale de Boston ont donné raison aux pharmacies, aux assureurs, aux caisses d'assurance maladie et aux détaillants, notamment CVS CVS.N et Walgreens, qui affirmaient que ce retard les avait contraints à payer le médicament un prix excessif.

Le montant de l'indemnisation pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars, la législation antitrust américaine autorisant le triplement des dommages-intérêts.

Ces poursuites, engagées en 2021, s’inscrivent dans une vague d’affaires visant les accords dits de « paiement pour retard », dans lesquels les fabricants de médicaments de marque paient leurs concurrents génériques pour qu’ils reportent le lancement de versions moins chères de médicaments en échange du règlement de litiges en matière de brevets. La Cour suprême des États-Unis a statué en 2013 que de tels accords pouvaient enfreindre la législation antitrust.

Takeda a nié toute faute pendant le procès et a déclaré dans un communiqué qu'elle "poursuivra vigoureusement" son appel. Ses avocats ont refusé de faire des commentaires à la sortie du tribunal.

La société a indiqué qu'elle évaluait actuellement le montant de la provision qu'elle doit comptabiliser au titre du litige et qu'elle révisera ses états financiers pour l'exercice précédent clos en mars.

"Takeda ne s'attend pas à ce que ses prévisions financières pour l'exercice 2026 ou ses orientations de gestion soient affectées de manière significative, à l'exception des prévisions de flux de trésorerie disponible ajustées", en fonction du montant et du calendrier des paiements, le cas échéant, a-t-elle ajouté.

L'action Takeda a progressé de 0,6 % mardi matin, tandis que l'indice de référence Nikkei 225 .N225 reculait de 0,3 %.

PREMIÈRE VICTOIRE DES PLAIGNANTS Le verdict rendu lundi marque la première fois qu'un jury reconnaît la responsabilité d'une société pharmaceutique dans le cadre d'un recours collectif concernant de tels accords de « paiement pour retard ». Les trois procès précédents s'étaient soldés par des verdicts en faveur de la défense.

"Nous avons eu une chance incroyable d’avoir un jury engagé qui s’est vraiment présenté chaque jour et a pris son travail au sérieux", a déclaré Kristen Johnson, avocate des acheteurs de médicaments ayant intenté un recours collectif contre Takeda. "Ils ont compris que le fait de verser de l’argent à un concurrent a des conséquences réelles sur la concurrence." L'affaire portait sur l'Amitiza, un médicament développé par Sucampo Pharmaceuticals, qui s'était associé à Takeda pour commercialiser le produit aux États-Unis après son autorisation en 2006.

En 2012, Par Pharmaceutical a demandé l’autorisation de la FDA pour commercialiser une version générique de l’Amitiza. Sucampo et Takeda ont intenté un procès pour contrefaçon de brevet, tandis que Par a fait valoir que les brevets étaient invalides. Les sociétés ont conclu un accord à l’amiable en 2014, Par acceptant de reporter le lancement de son générique jusqu’en janvier 2021, date à laquelle elle a été autorisée à vendre une version agréée de l’Amitiza, connue sous le nom de lubiprostone, fournie par Sucampo dans le cadre d’un accord de partage des bénéfices. "VERSEMENT"

Les avocats des plaignants ont déclaré que l'accord de règlement équivalait à un "versement" de 210 millions de dollars qui a retardé la concurrence des génériques de six ans tout en offrant à Par un partenariat lucratif. Sucampo a ensuite été rachetée par Mallinckrodt en 2018. Mais Joshua Barlow, l'un des avocats de Takeda, a déclaré aux jurés lors de sa plaidoirie finale jeudi que l'accord était légal et favorable à la concurrence, affirmant que sans lui, le générique d'Amitiza ne serait toujours pas disponible car les brevets définitifs courent jusqu'en octobre 2027.

"Cela a renforcé la concurrence", a-t-il déclaré.

Le jury a accordé 474,9 millions de dollars aux acheteurs directs tels que les pharmacies et les grossistes, et 63,2 millions de dollars aux assureurs et autres "payeurs finaux". Il a également accordé des dommages-intérêts à cinq détaillants ayant intenté des poursuites à titre individuel, dont 191 millions de dollars à CVS CVS.N et 121 millions de dollars à Walgreens.