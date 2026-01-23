 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un juge rejette la demande de DoorDash et d'Uber de bloquer les lois sur le pourboire de la ville de New York
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté la demande d'injonction de DoorDash DASH.O et d'Uber Technologies

UBER.N visant à bloquer les lois de la ville de New York qui exigeraient que les applications de livraison de nourriture offrent aux clients la possibilité de donner un pourboire aux livreurs lors du paiement.

Le juge George Daniels, du district de Manhattan, a déclaré que les entreprises n'avaient pas démontré qu'il était probable qu'elles obtiennent gain de cause en affirmant que les lois, y compris l'obligation de suggérer un pourboire d'au moins 10 %, violaient leur droit constitutionnel à la liberté d'expression.

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
209,0200 USD NASDAQ +0,66%
UBER TECH
83,150 USD NYSE +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank