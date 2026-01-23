Un juge rejette la demande de DoorDash et d'Uber de bloquer les lois sur le pourboire de la ville de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté la demande d'injonction de DoorDash DASH.O et d'Uber Technologies

UBER.N visant à bloquer les lois de la ville de New York qui exigeraient que les applications de livraison de nourriture offrent aux clients la possibilité de donner un pourboire aux livreurs lors du paiement.

Le juge George Daniels, du district de Manhattan, a déclaré que les entreprises n'avaient pas démontré qu'il était probable qu'elles obtiennent gain de cause en affirmant que les lois, y compris l'obligation de suggérer un pourboire d'au moins 10 %, violaient leur droit constitutionnel à la liberté d'expression.