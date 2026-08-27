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Un juge rejette l'action en justice intentée par X, la société d'Elon Musk, contre la loi new-yorkaise sur les discours haineux
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 00:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, un juge américain a rejeté une action en justice intentée par X , la société d’Elon Musk, visant à faire annuler une loi de l’État de New York obligeant les entreprises de réseaux sociaux à divulguer la manière dont elles surveillent les discours de haine, l’extrémisme, le harcèlement, les ingérences politiques étrangères et la désinformation.

Cette décision a été rendue par le juge fédéral de district John Cronan, à Manhattan. X fait partie de SpaceX SPCX.O , propriété d'Elon Musk.

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