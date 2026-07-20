Un juge ordonne à Paramount de suspendre temporairement l'acquisition de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy et Dawn Chmielewski

Une coalition d’États menée par la Californie a obtenu lundi la suspension du rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount PSKY.O , d’un montant de 110 milliards de dollars, après avoir fait valoir que la conclusion de cette fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence. La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice le 13 juillet , arguant que cette opération donnerait naissance à un géant des médias ayant le pouvoir de faire grimper les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

Si l’opération était autorisée, Paramount commencerait rapidement à supprimer des emplois et à partager des informations sensibles avec Warner Bros., des mesures difficiles à annuler si la fusion venait à être jugée illégale, ont fait valoir les États.

Cette action en justice, déposée devant le tribunal fédéral d’Oakland, menace de faire échouer le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, visant à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N .

Paramount a déclaré que cette action en justice donnait une interprétation erronée du droit de la concurrence établi, et que retarder la transaction ne ferait que nuire aux professionnels du divertissement qui ont déjà souffert de plusieurs années de bouleversements dans leur secteur.