Mercredi, un juge américain a interdit à la Commission fédérale des communications (FCC) de poursuivre les mesures susceptibles de menacer la licence de diffusion d’ABC, estimant que l’agence semblait mener une campagne de représailles sous l’impulsion du président Donald Trump .
« Le cas est évident », a écrit la juge fédérale de district Loren Alikhan. ABC a un « intérêt majeur à faire valoir son droit de ne pas subir de représailles pour (leurs propos protégés) », a écrit la juge.
Le président de la FCC, Brendan Carr, « a pris la rhétorique du président Trump comme un ordre d’action », a ajouté la juge.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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