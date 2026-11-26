Un juge interdit à la FCC américaine de prendre des mesures susceptibles de menacer la licence de diffusion d'ABC

Mercredi, un juge américain a interdit à la Commission fédérale des communications (FCC) de poursuivre les mesures susceptibles de menacer la licence de diffusion d’ABC, estimant que l’agence semblait mener une campagne de représailles sous l’impulsion du président Donald Trump .

« Le cas est évident », a écrit la juge fédérale de district Loren Alikhan. ABC a un « intérêt majeur à faire valoir son droit de ne pas subir de représailles pour (leurs propos protégés) », a écrit la juge.

Le président de la FCC, Brendan Carr, « a pris la rhétorique du président Trump comme un ordre d’action », a ajouté la juge.