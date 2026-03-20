Un juge du Nevada empêche temporairement Kalshi d'exploiter un marché de prédictions dans l'État

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Vendredi, un juge du Nevada a temporairement empêché l'opérateur de marché de prédiction Kalshi de proposer des contrats d'événements qui permettraient aux résidents de l'État de placer des paris financiers sur sa plateforme dans les domaines du sport, des élections et du divertissement.

Le juge Jason Woodbury du tribunal de district de Carson City a émis une ordonnance restrictive temporaire à la demande du Nevada Gaming Control Board qui empêchera Kalshi de continuer à opérer dans l'État sans licence.