Un juge du Missouri approuve l'accord à l'amiable de 7,25 milliards de dollars conclu par Bayer concernant le Roundup

Un juge du Missouri a approuvé vendredi l’accord à l’amiable de 7,25 milliards de dollars conclu par Bayer BAYGn.DE dans le cadre de poursuites judiciaires alléguant que son herbicide Roundup provoque le cancer, mettant ainsi potentiellement un terme à un litige qui pèse sur l’entreprise allemande depuis près d’une décennie.

Le juge Timothy Boyer, d’un tribunal d’État de Saint-Louis, a estimé que cet accord était “équitable, raisonnable et adéquat”.

Il a rejeté les objections selon lesquelles les indemnités versées aux victimes de cancer seraient trop faibles, au motif que les plaignants ayant déjà conclu un accord avaient reçu des montants plus élevés.

Le juge a également déclaré que retarder les versements pourrait contraindre les victimes, y compris celles dont le cancer est en phase terminale, à attendre “un nombre indéterminé d’années” avant d’être indemnisées.

Bayer avait dû faire face à environ 65 000 plaintes déposées devant les tribunaux d’État et fédéraux américains par des personnes affirmant avoir développé un cancer après avoir utilisé le Roundup à domicile ou au travail.

L’accord annoncé en février visait à régler la quasi-totalité des plaintes actuelles et futures liées au Roundup aux États-Unis.

“L’approbation définitive du tribunal marque une étape décisive dans la stratégie de l’entreprise visant à atténuer les risques liés aux litiges en cours et futurs concernant le Roundup”, a déclaré Bill Anderson, directeur général de Bayer, dans un communiqué.

DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME

Bayer a fait l’objet de nombreux litiges concernant le Roundup et a vu le cours de son action chuter de 46 % depuis qu’elle a racheté Monsanto, le fabricant de cet herbicide, pour 63 milliards de dollars en 2018.

L’entreprise a réglé une grande partie des litiges liés au Roundup pour un montant de 10,9 milliards de dollars en 2020, mais n’a pas réussi à obtenir l’approbation par le tribunal d’un accord à l’amiable de 1,25 milliard de dollars visant à régler les futures plaintes concernant le Roundup.

Bayer soutient depuis longtemps que le Roundup et son principe actif, le glyphosate, sont sans danger, et que des décennies d’études ont démontré que le glyphosate ne provoque pas de cancer.

Cet accord a été approuvé cinq mois après que la Cour suprême des États-Unis a annulé une indemnité de 1,25 million de dollars accordée par un jury à John Durnell, un habitant du Missouri, qui attribuait son lymphome non hodgkinien à des années d’exposition au glyphosate contenu dans le Roundup.

Dans une décision prise à 7 voix contre 2, la Cour a donné raison à Bayer en estimant qu’une loi fédérale régissant les pesticides empêchait les actions en justice pour défaut d’avertissement intentées en vertu du droit des États, sapant ainsi l’un des piliers centraux de nombreuses poursuites judiciaires.

UNE VOIE RÉTRÉCIE

Christopher Seeger, avocat de nombreux plaignants, a déclaré que la décision rendue dans l’affaire Durnell réduisait la capacité des victimes du Roundup à intenter des actions en justice.

“Nous avons hâte de faire bénéficier toutes les victimes du Roundup de cette mesure de redressement aussi rapidement que possible”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les avocats de certaines victimes du Roundup qui se sont opposées à l’accord n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’accord exclut certaines actions en justice qui restent en instance devant les tribunaux fédéraux. Bayer a indiqué qu’environ 200 de ces affaires faisaient encore l’objet d’un litige et que la décision de la Cour suprême lui conférait de solides moyens de défense.