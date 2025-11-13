Un juge américain rejette les requêtes visant à disqualifier les dirigeants et les conseillers impliqués dans la vente aux enchères de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un juge américain a rejeté les requêtes déposées par le Venezuela et le mineur Gold Reserve
GRZ.V pour le disqualifier, ainsi qu'un officier de justice et deux sociétés de conseil supervisant une vente aux enchères d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, selon un document judiciaire déposé jeudi.
