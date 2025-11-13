 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 276,26
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un juge américain rejette les requêtes visant à disqualifier les dirigeants et les conseillers impliqués dans la vente aux enchères de Citgo
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rejeté les requêtes déposées par le Venezuela et le mineur Gold Reserve

GRZ.V pour le disqualifier, ainsi qu'un officier de justice et deux sociétés de conseil supervisant une vente aux enchères d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, selon un document judiciaire déposé jeudi.

Valeurs associées

GOLD RES
2,010 CAD TSX Venture 0,00%
Gaz naturel
4,53 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
63,25 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
58,98 USD Ice Europ +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank