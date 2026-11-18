Un juge américain rejette la demande de JPMorgan visant à faire classer sans suite une affaire de harcèlement sexuel à caractère sordide

JPMorgan Chase JPM.N n’a pas réussi mercredi à obtenir le rejet d’une plainte pour harcèlement sexuel et discrimination déposée par l’ancien banquier d’affaires Chirayu Rana, après l’avoir accusé d’avoir persuadé sa sœur et un ami de mentir en sa faveur.

Le juge fédéral de district Lewis Kaplan, à Manhattan, a également exhorté M. Rana, JPMorgan et la co-défenderesse Lorna Hajdini, une cadre de JPMorgan, à faire valoir leurs arguments et leurs moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire, déplorant que cette affaire « ait été en partie menée comme une bataille de relations publiques ».

Brian Marchiony, porte-parole de JPMorgan, a refusé de commenter. Les avocats de Mme Hajdini et de M. Rana n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans ses pièces de procédure, Rana a accusé Hajdini, en termes explicites, de harcèlement sexuel, notamment en l’ayant prétendument contraint à avoir des relations sexuelles et en exigeant de lui une soumission pour faire avancer sa carrière. Il a également accusé JPMorgan d’avoir détruit sa carrière en tolérant la contrainte sexuelle et le racisme, notamment en ne réagissant pas lorsque des collègues le surnommaient « brown boy ». Rana est d’origine népalaise.

JPMorgan et Hajdini ont nié les allégations de Rana, et Hajdini a intenté une contre-poursuite contre lui pour diffamation.

En demandant le rejet de l’affaire, la plus grande banque américaine a accusé Rana d’avoir poussé sa sœur Chandani Rana et son ami Allan Flott à mentir au sujet de certains des comportements répréhensibles présumés de Hajdini, notamment lorsqu’elle aurait déclaré « Je possède » Chirayu Rana. Chandani Rana est par la suite revenue sur son témoignage.

Kaplan, juge fédéral depuis 32 ans et connu pour son approche pragmatique des affaires, a déclaré qu’« une fois mis de côté l’aspect médiatique de l’affaire », il n’avait aucun moyen de savoir si le témoignage initial de Chandani Rana ou sa rétractation était véridique.

Il a ajouté que de telles questions « sont généralement mieux posées à un jury plutôt que de faire l’objet de mini-procès fastidieux et distrayants devant les juges dans le cadre de requêtes en sanctions ». Kaplan a déclaré que les parties devraient se concentrer sur la préparation du procès ou sur la tâche de le convaincre du bien-fondé de leurs arguments.

Le juge a également déclaré que cette affaire lui rappelait le film « Témoin à charge », nominé aux Oscars en 1957, dans lequel un avocat incarné par Charles Laughton contre-interroge l’épouse d’un suspect de meurtre incarnée par Marlene Dietrich: « La question est la suivante, Frau Helm: mentiez-vous à l’époque, mentez-vous aujourd’hui, ou n’êtes-vous pas en réalité une MENTEUSE chronique et invétérée? » [« Menteuse! » s’écrie-t-on.]