Un juge américain rejette la demande d'urgence de la CFTC visant à empêcher New York de contrôler Kalshi

Une juge fédérale a rejeté vendredi la demande de la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) visant à empêcher temporairement la procureure générale de New York, Letitia James, de poursuivre une action en justice contre l’opérateur de marchés de prédiction Kalshi.

La juge fédérale de district Lorna Schofield, à Manhattan, a déclaré que la CFTC n’avait « pas démontré la probabilité de succès sur le fond » de son argument selon lequel la loi fédérale empêchait les États d’appliquer leurs propres lois sur les jeux d’argent à l’encontre des opérateurs de marchés de prédiction, y compris l’obligation pour ces derniers d’obtenir des licences de jeux.

La CFTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La juge Schofield a noté que trois cours d’appel fédérales avaient statué que les États pouvaient réglementer Kalshi, tandis qu’une quatrième avait estimé que le New Jersey ne le pouvait pas.

Cette divergence renforce la probabilité que la Cour suprême des États-Unis se prononce à terme sur cette question.

Mme Schofield a rendu sa décision un jour après que le juge fédéral de district Vernon Broderick, à Manhattan, eut accédé à la demande de l’État de New York de renvoyer son action en justice contre Kalshi devant le tribunal d’État de Manhattan, où elle avait été déposée le 31 juillet.

Cela a incité la CFTC à déposer ce qu’elle a qualifié de « demande d’urgence » en vue d’une audience en fin d’après-midi visant à suspendre temporairement les mesures coercitives de l’État de New York.

L’autorité de régulation a déclaré que le transfert de l’affaire ne laissait « aucun obstacle pratique empêchant New York d’aller de l’avant à plein régime » contre Kalshi.

Mme James a fait valoir que Kalshi aurait dû obtenir une licence de la Commission des jeux de l’État de New York pour exploiter sa plateforme, sur laquelle les utilisateurs parient sur les résultats prévus de manifestations sportives, d’élections et d’autres événements.

Elle a déclaré que de telles plateformes pouvaient encourager le jeu compulsif et mettre en danger la santé financière, émotionnelle et physique des personnes.

La CFTC considère les contrats de Kalshi comme des « swaps » et a intenté une action en justice contre 12 États afin de défendre ce qu’elle qualifie de compétence EXCLUSIVE sur les marchés américains des produits dérivés.