La demande d'Elon Musk visant à faire annuler le verdict pour fraude concernant Twitter a été rejetée par un juge américain

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* Le juge accorde des intérêts antérieurs au jugement, confirme la certification du recours collectif et rejette l'une des demandes

* Les investisseurs ont affirmé que Musk avait tenté de se rétracter ou de renégocier le rachat de Twitter

* Un avocat des investisseurs a estimé que le montant total des dommages-intérêts pourrait s'élever à 2,5 milliards de dollars

(Ajout d'accusations et de détails tirés de la décision, du contexte, paragraphes 3 à 16) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté lundi la demande d'Elon Musk visant à annuler le verdict du jury qui avait conclu que l’homme le plus riche du monde avait escroqué les investisseurs de Twitter en tentant de faire baisser le cours de l’action de la société de réseaux sociaux après avoir accepté un rachat de 44 milliards de dollars.

Le juge fédéral de district Charles Breyer, à San Francisco, a également rejeté la requête de Musk visant à invalider le recours collectif des investisseurs, et a fait droit à la requête des investisseurs concernant les intérêts avant jugement. Le juge a toutefois estimé qu’Elon Musk n’était pas responsable de l’un de ses tweets contestés.

“Même si l’auteur d’un tweet change d’avis ou éprouve un regret passager concernant une transaction, de tels scrupules ne justifient pas de mentir au public des investisseurs”, a écrit Charles Breyer.

Un avocat des investisseurs avait estimé, à la suite du verdict rendu le 20 mars , que le montant des dommages-intérêts pourrait s’élever à environ 2,5 milliards de dollars.

Les avocats de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des investisseurs n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

Musk a rebaptisé Twitter “X”, qui fait désormais partie de sa société de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O . Il fait également l’objet d’un procès à Manhattan, dans lequel il est accusé d’avoir escroqué les investisseurs de Twitter en attendant trop longtemps avant de divulguer son investissement initial, ce qui lui a permis d’acheter des actions à bas prix et les a contraints à vendre les leurs à des prix bas.

“DES PREUVES SUBSTANTIELLES DE FAUSSE DÉCLARATION”

Les jurés ont jugé Musk responsable des tweets publiés les 13 et 17 mai 2022, dans lesquels il se demandait si Twitter n’était pas envahi par de faux comptes et des comptes de spam, appelés “bots”.

Le tweet du 13 mai indiquait que l’acquisition était “en suspens” dans l’attente de précisions sur la question de savoir si les bots représentaient moins de 5% des utilisateurs, tandis que celui du 17 mai précisait que l’acquisition “ne pouvait pas aboutir” tant que le directeur général de Twitter n’aurait pas prouvé que ce pourcentage était inférieur à 5%.

Les investisseurs ont affirmé que Musk avait agi ainsi pour contraindre Twitter à renégocier son offre, ou pour lui permettre de se rétracter. Ils ont également indiqué que le premier tweet avait entraîné une chute de 18% du cours de l’action Twitter en deux jours de cotation, leur causant des pertes lorsqu’ils ont vendu leurs actions à des prix dépréciés.

Le juge Breyer a constaté “des preuves substantielles de fausseté” dans le tweet du 13 mai, et a déclaré qu’“un jury pourrait conclure que Musk avait un motif pour se retirer de l’accord existant et qu’il avait utilisé les bots comme prétexte pour ce faire”.

Le juge a donné raison à Musk en estimant que l’absence de réaction du marché au tweet du 17 mai signifiait que celui-ci n’avait pas causé de pertes financières aux investisseurs.

LE JUGE REJETTE L'ARGUMENT “420”

Breyer a également rejeté l’allégation de Musk selon laquelle les jurés se “moquaient” de lui et utilisaient le verdict pour “envoyer un message” en mettant en évidence le chiffre “4,20 $” en bleu vif sur le formulaire de verdict.

Le chiffre 420 est associé à la culture du cannabis, et Musk l’a souvent utilisé dans des interviews, des tweets et dans le cadre de ses activités professionnelles.

Le rachat de Twitter par Musk avait valorisé l’entreprise à 54,20 dollars par action. Autre exemple: le tweet publié par Musk en 2018, dans lequel il affirmait avoir “obtenu le financement” nécessaire pour retirer de la cote sa société de voitures électriques Tesla TSLA.O à 420 dollars par action, avait donné lieu à une action civile pour fraude intentée par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qu’il a par la suite réglée à l’amiable .

Le juge a toutefois estimé qu’il était “contraire au bon sens” de penser que les jurés avaient un parti pris contre Musk, soulignant qu’ils avaient délibéré pendant près de quatre jours et s’étaient rangés du côté de Musk sur certains points. Breyer n’a par ailleurs trouvé aucune preuve que le chiffre 420 était associé de manière négative à Musk.

“Au contraire, le chiffre 420 fait référence au cannabis ou à la marijuana”, a écrit Charles Breyer. “Il suffit de se promener dans San Francisco le 20 avril pour constater à quel point cette célébration est répandue.”