Un juge américain rejette définitivement la plainte déposée par Trump contre le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
WASHINGTON, 31 octobre - Un juge américain a rejeté samedi, sans possibilité de recours, la plainte déposée par le président Donald Trump contre le Wall Street Journal, comme l'indique un document judiciaire.
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