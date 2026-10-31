Un juge américain rejette définitivement la plainte déposée par Trump contre le Wall Street Journal

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WASHINGTON, 31 octobre - Un juge américain a rejeté samedi, sans possibilité de recours, la plainte déposée par le président Donald Trump contre le Wall Street Journal, comme l'indique un document judiciaire.