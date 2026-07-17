Un juge américain refuse d'empêcher Meta de licencier les employés ayant intenté un procès pour discrimination liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge estime qu'une ordonnance d'urgence n'est pas justifiée

* Les salariés affirment que les outils d’IA ciblaient les personnes ayant pris un congé maladie

* Ces nouvelles plaintes feront l'objet d'un arbitrage à huis clos

par Daniel Wiessner

Vendredi, un juge américain a rejeté la demande de 26 employés de Meta Platforms META.O visant à empêcher le géant de la technologie de les licencier alors qu'ils font valoir qu'ils ont été ciblés par les outils d'IA de l'entreprise en vue de suppressions d'emplois en raison de leur handicap ou d'un congé maladie. Le juge fédéral William Orrick, à Oakland, en Californie, a indiqué dans une ordonnance écrite qu’il n’empêcherait pas Meta de procéder aux licenciements à compter du 22 juillet, tandis que le bien-fondé des nouvelles plaintes déposées par les salariés sera examiné dans le cadre d’un arbitrage privé.

Le juge a estimé que les salariés n’avaient pas démontré que la perte de leur emploi constituait le « préjudice irréparable » requis pour qu’il rende une ordonnance d’urgence bloquant les licenciements.

Ni Meta ni les avocats des plaignants n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’entreprise a nié toute faute et a déclaré que les décisions relatives aux licenciements avaient été prises par des êtres humains. En mai, Meta a informé près de 8.000 employés , soit environ 10% de ses effectifs mondiaux, qu’ils allaient perdre leur emploi, alors que l’entreprise renforce ses investissements dans l’IA. La plainte déposée lundi affirme que, pour sélectionner les postes à supprimer, Meta s’est appuyée sur des outils d’IA qui mesuraient la productivité et l’utilisation de jetons d’IA, désavantageant ainsi les personnes ayant manqué le travail pour des raisons médicales ou pour s’occuper de membres de leur famille. L’entreprise s’est également appuyée sur des évaluations de performance fondées en partie sur l’adoption de l’IA par les employés, ont déclaré les plaignants.

Cette affaire semble être la première intentée contre une grande entreprise américaine pour contester l’utilisation présumée de l’IA dans le cadre de licenciements.

« PAS DE SECONDE CHANCE »

Les plaignants avaient demandé à M. Orrick de prononcer une ordonnance restrictive temporaire empêchant Meta de mener à bien ses licenciements pendant qu’ils font valoir leurs droits dans le cadre d’un arbitrage privé. Leur requête en injonction préliminaire, une ordonnance temporaire de plus longue durée, est en instance et M. Orrick a déclaré jeudi, lors de l’audience, qu’il se prononcerait probablement à ce sujet le mois prochain.

Les avocats des plaignants ont déclaré lors d’une audience jeudi que, outre leurs emplois et leurs salaires, les salariées risquaient de perdre de précieuses options sur actions ainsi que leur assurance maladie, ce qui compromettrait leur prise en charge médicale en cas de grossesse ou d’autres pathologies.

«On ne peut pas refaire les liens affectifs avec un nouveau-né, ni revivre un accouchement, ni recommencer un traitement médical en cours», a déclaré l’une des avocates, Barbara Cowan, à M. Orrick.

Erin Connell, qui représente Meta, a rétorqué que les salariées ne perdaient que l’assurance subventionnée par l’employeur, et non leur couverture dans son ensemble. Il s’agit là de types de préjudices classiques qui peuvent être récupérés ultérieurement si les plaignantes obtiennent gain de cause lors de l’arbitrage, a précisé Mme Connell.

Les salariées affirment que les accords de Meta obligent les employés à soumettre les litiges liés au travail à un arbitrage individuel, mais que cela ne s’applique pas aux demandes de mesures provisoires.

La plupart des salariés des grandes entreprises signent des conventions d’arbitrage, qui exigent généralement que les employés intentent leurs actions en matière de travail à titre individuel plutôt que par le biais de recours collectifs devant les tribunaux. Les entreprises affirment que l’arbitrage peut constituer une alternative plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire, tandis que ses détracteurs estiment qu’il favorise souvent les employeurs et dissuade les salariés d’intenter des actions en justice.

Les exceptions aux conventions d’arbitrage concernant les mesures provisoires sont courantes, mais elles sont généralement invoquées dans des affaires impliquant le vol présumé de secrets d’affaires ou le débauchage de clients ou d’employés, et non dans le cadre de licenciements d'employés qui peuvent être licenciés sans motif.

Parmi les plaignants, qui ont intenté cette action en justice de manière anonyme, figurent des ingénieurs, des cadres, des chercheurs et des concepteurs. Ils ont été informés en mai de ces licenciements, qui devraient être effectifs le 22 juillet pour de nombreux salariés et plus tard en juillet ou en août pour d’autres, selon les documents judiciaires.

Les salariés licenciés figurent toujours sur la liste des salariés, mais ont perdu l’accès aux systèmes de Meta le 20 mai et n’ont plus effectué de travail pour l’entreprise depuis, a indiqué Meta dans ses documents judiciaires.

Ils affirment que Meta a utilisé plusieurs systèmes internes assistés par IA pour noter et classer les employés sur une liste de licenciement. Parmi ceux-ci figuraient un assistant basé sur un modèle linguistique de grande envergure appelé "Metamate", un "deuxième cerveau" entraîné par les employés qui suivait les communications et les documents des salariés, ainsi qu’un score de productivité établi à partir de l’analyse des frappes au clavier, du contenu de l’écran, des e-mails et de l’historique du navigateur, selon la plainte.

Meta n’a pas suspendu ces systèmes pendant que les employés étaient en vacances ou en congés légalement protégés, ce qui a entraîné une baisse de leurs scores d’adoption de l’IA, utilisés comme critères de sélection pour les licenciements, ont déclaré les plaignants.