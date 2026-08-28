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Un juge américain juge illégale la mise sur liste noire d'Anthropic par le Pentagone
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 03:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a statué jeudi que l'inscription d'Anthropic sur la liste noire du Pentagone était illégale.

" Le dossier, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, montre que les mesures contestées constituaient des représailles illégales en violation du Premier amendement, et qu’Anthropic s’est vu refuser la procédure préalable à la privation de droits prévue par le Cinquième amendement ", a écrit la juge fédérale Rita F. Lin dans son jugement.

" Le dossier montre en outre qu’il n’existe aucun litige de fond quant au fait que la décision du secrétaire Hegseth de désigner Anthropic comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement a violé le cadre législatif applicable… et était arbitraire et capricieuse. "

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