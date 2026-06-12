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Un juge américain fixe la date d'une audience dans l'affaire Halkbank alors que le ministère public demande le rejet de l'affaire
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a fixé une audience à mercredi dans le cadre de la procédure pénale engagée aux États-Unis contre Halkbank HALK.IS , comme l'ont révélé vendredi les documents judiciaires, après que les procureurs ont indiqué qu'ils demandaient le rejet de l'acte d'accusation contre l'établissement bancaire turc.

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